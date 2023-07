Répétitions : les jeux entrent en Seine

Tout va commencer sur la Seine. Le 26 juillet 2024, à 20 heures et 24 minutes, les athlètes de 200 délégations embarqueront pour la cérémonie d'ouverture. Ce lundi 17 juillet matin, un premier défilé de bateaux teste le déroulement de cette soirée hors normes. Mais pour l'instant, il faut un peu d'imagination, car elles sont pour le moment inaperçues. Pourtant, les répétitions sont cruciales. Pour la première fois, la cérémonie d'ouverture ne sera pas dans un stade. Sur six kilomètres, les bateaux avec les athlètes défileront devant la cathédrale Notre-Dame, le Louvre, la place de la Concorde, avant le grand final, au pied de la tour Eiffel. Les quelques curieux croisés, ce lundi matin, sont enthousiastes. Pour que tout soit parfait, rien n'est laissé au hasard. Même la vitesse de navigation est testée, ce sera neuf kilomètres à l'heure. Une chorégraphie, à laquelle pourront assister cent mille spectateurs payants. Ils seront assis le long des quais et sur les ponts. Le prix des places est entre 90 euros et 2700 euros. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage O. Lévesque, B. Lachat, P. Véron