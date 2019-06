Report du brevet : un casse-tête pour les vacances

Le brevet des collèges est reporté à lundi et mardi prochains à cause des fortes chaleurs. Un casse-tête pour les familles, car il chamboule tout leur emploi du temps. Ce matin, le ministre de l'Éducation a expliqué que les candidats seraient autorisés à passer ces épreuves lors de la session de septembre, s'ils avaient un empêchement majeur les 1er et 2 juillet 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.