Reportage à Rome où les mesures contre le Covid viennent d’être renforcées

En Italie, la peur d'une seconde vague grimpe. La barre symbolique des 10 000 contaminations par jour a été dépassée samedi dernier, cinq fois plus qu'il y a trois semaines. Pour tenter de freiner le coronavirus, les autorités ont décidé de développer des tests antigéniques, moins précis que les tests PCR, mais beaucoup plus rapide. Le patient aurait le résultat au bout de trois heures maximum. Ainsi, il peut immédiatement décider de se confiner et de prévenir ses proches. Le gouvernement a aussi durci les mesures. Depuis hier, bars et restaurants ferment à minuit. Et dès 18h, il faut être assis à table pour pouvoir commander. Des restrictions qui devraient encore se renforcer. Les autorités vont pouvoir imposer des couvre-feux à partir de 21 heures sur les places les plus fréquentées la nuit. Les lycées aussi vont devoir s'adapter si les cas de Covid augmentent trop vite.