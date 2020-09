Reportage avec les patrouilles qui luttent contre les traversées de migrants dans le détroit du Pas-de-Calais

La Manche est-elle devenue plus meurtrière que la Méditerranée pour les migrants ? En 2019, 2 700 personnes y ont été secourues alors qu'elles tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne sur des embarcations de fortune. C'est cinq fois plus qu'en 2018. Les gendarmes français ont une mission presque impossible. Ils doivent à la fois contre le réseau de passeurs, tout en portant secours à ceux qui risquent leur vie. Nos reporters ont suivi exceptionnellement une patrouille pendant 24 heures dans le détroit du Pas-de-Calais.