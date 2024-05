Reportage en Iran : un pays plus divisé que jamais

Une foule endeuillée, dévastée, voici l'image que les autorités iraniennes nous ont invités à filmer. C'est un hommage au ministre des Affaires étrangères et surtout au président ultra-conservateur Ebrahim Raïssi, leader autant adulé que haï. Son surnom, c'était "le boucher de Téhéran" pour avoir orchestré la répression sanglante d'opposants. Au milieu des prières, il y a les drapeaux jaunes du Hezbollah, dont la branche armée est considérée comme terroriste en Europe, et ses cris de haine. Une nouvelle élection présidentielle dans un mois pourrait-elle amorcer un tournant pour l'Iran ? À la sortie de la prière du vendredi, tout le monde nous explique qu'il n'y a aucune inquiétude, aucune incertitude pour le pays et leur souhait, c'est que les choses restent exactement les mêmes. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, lui, est toujours là, premier garant de la rigidité du régime, notamment de la répression des femmes. Mais à Téhéran, une soif de changement s'affirme. Cheveux au vent, des voiles tombent malgré l'interdit. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage F. de Juvigny, M. Merle, G. Vuitton