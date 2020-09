Reprise de la consommation : qui sont les gagnants ?

L'économie repart. Le gouverneur de la Banque de France affirme même que la reprise se passe un peu mieux que prévu. Dans certaines épiceries par exemple, les ventes ont bondi de 38% par rapport à l'année 2019. Beaucoup de clients dépensent l'argent mis de côté pendant le confinement. L'ordinateur portable, les trottinettes, les vélos et les voitures profitent aussi de cette reprise de la consommation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.