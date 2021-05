Reprise de l’activité économique : aura-t-on assez de bras ?

Beaucoup de chefs d'entreprises rencontrés ces derniers jours nous le confirment, ils relancent enfin leur activité. "Le téléphone commence à sonner à partir de 9 heures et il n'arrête plus de la journée", raconte l'un d'eux. "On pose actuellement entre deux et trois pompes à chaleur par semaine", confie un autre. Sauf qu'au moment où ils auraient besoin de recruter en masse, ils ne trouvent pas les bras. Certains seraient obligés de refuser des commandes. Dans l'agence d'intérim Mistertemp', on vit tous les jours ce paradoxe. Les entreprises appellent pour faire part de leurs besoins, ces derniers temps beaucoup dans la logistique. Mais il y a pénurie de candidats. Même constat avec un camping qui a appelé cette semaine pour recruter. "On est missionné pour la recherche notamment de dix agents de nettoyage", précise Axel Varlet Milat. Mais pour l'instant, le consultant en développement de Mistertemp' n'a pu leur trouver qu'un agent sur les dix recherchés. Les agents d'entretien font partie des métiers les plus recherchés pour la reprise, avec les serveurs, les aides soignants et les ouvriers agricoles. Mais dans certains de ces secteurs, les potentiels candidats n'ont pas attendu la reprise pour trouver du boulot ailleurs. Plus de détails dans la vidéo au-dessus de cet article.