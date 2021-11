Reprise de l'épidémie : ce que disent les chiffres

L'épidémie repart dans presque tous les départements français. Treize d'entre eux ont, depuis cette semaine, un taux d'incidence supérieur à 100. Il n'y a encore rien de comparable avec les vagues de l'hiver dernier ou de cet été, mais la hausse de l'épidémie est constante depuis un mois, plus 40% la semaine dernière. Et cette reprise se traduit par quelques hospitalisations encore rares comme à Melun en Seine-et-Marne. Au niveau national, la hausse est très légère. 1 104 patients sont actuellement en soins critiques en France, mais l'enjeu est de résister à la vague épidémique qui se profile à nos frontières. L'Europe est l'épicentre de l'épidémie. L'Est et le centre du Vieux continent sont surtout les plus touchés. Certains hôpitaux allemands sont déjà saturés. Ce service de réanimation à Dresde est plein. Le nombre de patients Covid double tous les dix à quinze jours. La Saxe conjugue le taux d'incidence le plus élevé d'Allemagne et celui de vaccination le plus faible, 57%. Les habitants, jusqu'alors plutôt sceptiques, se ruent depuis quelques jours pour recevoir une dose de vaccination dans les centres. Les moins vaccinés sont généralement les plus touchés. La Bulgarie et la Roumanie enregistrent le record mondial du nombre de décès, avec 418 morts par jour en moyenne. C'est dix fois plus qu'en France.