Reprise de l’épidémie : ces chiffres qui inquiètent

Pour comprendre la dynamique de cette 5ème vague, voilà dans la vidéo en tête de cet article comment circule le virus depuis un mois. D'une France quasi épargnée, la voici progressivement rattrapée sur tout son territoire. Dans certains départements comme les Bouches-du-Rhône, le taux d'incidence est aujourd'hui cinq fois supérieur au seuil d'alerte, avec en moyenne 20 000 nouvelles contaminations quotidiennes. La courbe s'envole à nouveau. "C'est une trajectoire qui, en effet, est en train de prendre une allure exponentielle .Elle est un peu attendue dans la mesure où on a eu un relâchement important de mesures barrières. On a eu également la réouverture des écoles à la rentrée des vacances de Toussaint, un week-end assez chargé et assez long, donc des conditions qui favorisent la reprise active de la circulation de virus", explique Pr Philippe Amouyel, épidémiologiste, professeur de santé publique au CHU de Lille (Nord). Ce variant Delta est trois fois plus contagieux que celui qui circulait l'hiver dernier. La grande différence aujourd'hui, c'est que 75% des Français sont complètement vaccinés et mieux protégés contre les formes graves de la maladie. Loin de l'envolée des contaminations, le nombre de patients admis en réanimation augmente un peu chaque jour. Mais les médecins espèrent que les vaccins empêcheront comme l'été dernier lors de la 4ème vague la saturation subie jusqu'alors. Les traitements aussi se sont améliorés. La crainte des hospitaliers est ailleurs comme le précise le Pr Djillali Annane dans la vidéo en tête de cet article. Dans ce contexte marqué par une pénurie de soignants, le corps médical en appelle à accélérer la 3ème dose et aller chercher les six millions de Français non-vaccinés. TF1 | Reportage C. Bayle, J. Devambez , M. Derre