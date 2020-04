Reprise des écoles : les enseignants craignent le décrochage scolaire

Des millions d'élèves sont absents des salles de classe depuis six semaines. Certains ont perdu le contact avec leur professeur depuis le début du confinement. À Grigny en région parisienne, considéré comme l'une des communes les plus pauvres du pays, les enseignants craignent le décrochage scolaire. Le 11 mai, la mairie prévoit d'accueillir 2 000 élèves au lieu de 4 500 dans les 145 classes des écoles de la ville en espérant limiter le nombre de décrocheurs. En temps normal, il y en a 3%.