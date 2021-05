Reprise des mariages : les nouvelles règles

Les mariages sont à nouveau possibles à partir du 19 mai, mais dans certaines conditions : seulement 35% de taux d'occupation sur le lieu de la soirée, et le dîner ne pourra se faire que dehors, dans la limite de six personnes par table. Dans le château où Émeline Cantin et son compagnon vont se marier, tout doit être repensé. Mais leur agence est sur le coup. "L'idée c'est que sur le carré de pelouse, on va installer un ciel lumineux. Ils vont dîner sous ce ciel lumineux", indique Amel Anthony. Elle a tout prévu, même les chauffages extérieurs et aussi en cas de pluie, comme c'était le cas aujourd'hui. Tous les professionnels du secteur s'activent à nouveau. Au château Barthélemy à Paray-Douaville, dans les Yvelines, on attend impatiemment la seconde étape. "Dès le 9 juin, on pourra retourner dans la verrière et dans les espaces intérieurs", précise Kelly Naar, responsable marketing. À compter de cette date, la jauge monterait à 65% de taux d'occupation dans les lieux extérieurs, ce qui permettrait davantage d'inviter. Et ils pourraient dîner à l'intérieur avec un taux de remplissage de la salle de 50% maximum.