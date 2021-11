Reprise des vols vers les États-Unis : le soulagement des familles séparées

À l'aéroport international John-F. -Kennedy cet après-midi, rarement deux sœurs ont été aussi bouleversées de se retrouver. Depuis 18 mois, impossible pour elles de s'étreindre. "On attendait ce moment depuis longtemps. Qu'à la voir, à voir les enfants, mon frère, tout le monde, c'est juste merveilleux", s'exprime Sarah, la grande sœur qui vient d'arriver. Comme elle, des centaines de Français attendaient depuis près de deux ans, une éternité selon eux de pouvoir retrouver leurs proches expatriés au pays de l'Oncle Sam. "J'ai ma fille et mon mari qui sont partis s'installer aux États-Unis, l'année dernière. Là, on a besoin de toucher, de sentir, de vivre", confie une mère. Après 20 mois de fermeture, les États-Unis rouvrent leurs frontières, mais dans des conditions strictement encadrées. Pour les plus de 18 ans, il faut une double vaccination ainsi qu'un test négatif datant de moins de trois jours. Pour les mineurs, seul un test négatif est nécessaire, mais il doit dater de moins de 24 heures avant l'embarquement. Et pour faire face à l'afflux de demandes, Air France devrait proposer d'ici peu plus de 120 vols par semaine.