Reprise du travail : la bataille sur les activités essentielles

Qu'est-ce qu'un produit ou une activité essentielle en période d'épidémie ? C'est la question du jour au chapitre économique. Plusieurs syndicats réclament devant la justice l'arrêt total des activités qu'ils considèrent superflues. Ils ont obtenu gain de cause mercredi, face au géant Amazon. La CGT vise aujourd'hui d'autres secteurs qui incluent notamment l'automobile. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.