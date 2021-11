Reprise épidémique : "Ça ressemble clairement à une 5e vague", met en garde Olivier Véran

Les indicateurs repartent à la hausse. Olivier Véran a tenu à rappeler à quel point la reprise épidémique était à prendre avec sérieux. Le ministre de la Santé a mis en garde contre l'arrivée de la cinquième vague épidémique, à laquelle sont déjà confrontés "beaucoup de nos voisins". La situation actuelle "ressemble clairement au début d'une cinquième vague", affirme-t-il. "La circulation du virus s'accélère, 40% de plus en une semaine", précise le ministre de la Santé qui se veut tout de même optimiste, retenant la "vaccination massive" des Français. Néanmoins, au lendemain de l'annonce d'Emmanuel Macron qui prévoit désormais que la validité du pass sanitaire pour les plus de 65 ans sera conditionnée, à partir du 15 décembre, à la 3ème injection, le ministre de la Santé a, à son tour, rappelé l'importance de cette dose de rappel, y compris pour les personnes âgées de 50 à 64 ans. S'ils sont pour le moment encouragés "à passer la 3e", elle n'entre pas comme une condition à la prolongation du pass sanitaire. Toutefois, "la question de l'intégration au pass sanitaire pour les 50-64 ans viendra en son temps, en fonction des conditions épidémiques", a affirmé Olivier Véran. "Je ne tranche pas encore le sujet, mais c'est une question légitime", ajoute le ministre, rappelant que "plus de 4 personnes sur 5 dans les réanimations françaises aujourd'hui sont âgées de plus de 50 ans". D'autres précisions ont été apportées par le ministre de la Santé sur les nouvelles mesures pour faire face à cette reprise épidémique. Découvrez l’intégralité de cette intervention dans la vidéo ci-dessus.