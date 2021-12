Reprise épidémique : vaccins, tests… les pharmacies débordées

C'est la 3e pharmacie à laquelle Judith s'adresse. Elle est cas contact de sa cousine et vient se faire tester. Elle a effectué deux tests en quatre jours pris en charge puisqu'elle est vaccinée. Et c'est le cas pour la grande majorité des Parisiens, qui se présentent dans cette pharmacie dans la vidéo en tête de cet article depuis deux semaines. C'est mathématique. La hausse des contaminations entraîne une multiplication des cas contact. Fouad Bouabdallah, étudiant en génie des procédés pharmaceutiques, a été embauché en renfort. Au cœur des centres-villes, les pharmacies sont en première ligne pour dépister et vacciner contre le Covid et la grippe sans oublier la clientèle habituelle en plein cœur de l'hiver. Exceptionnellement, elles pourront toutes ouvrir tous les dimanches de décembre et de janvier pour faire face à la demande. La semaine dernière, les Français ont réalisé 2,7 millions tests antigéniques, la plupart en officine. Dans cette autre pharmacie parisienne, le manque de personnel et des tests antigéniques se fait sentir. Et ici, c'est le nouveau protocole en primaire qui est en cause, c'est-à-dire prioriser le dépistage pour tous les enfants en cas de Covid plutôt que de fermer la classe. Les pharmaciens injectent déjà 750 000 doses de vaccin chaque semaine, soit 60% de la vaccination réalisée en ville. TF1 | Reportage S. Pinatel, D. Pires