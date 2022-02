Reprise : l'intérim bat des records

Au bout du fil, un spécialiste du commerce en ligne. Il a besoin d'une vingtaine de personnes pour travailler au plus vite dans l'un de ses entrepôts. Des urgences comme celles-ci, dans l'agence d'intérim qui nous a reçus, il y en a presque tous les jours. D'habitude, le mois de février est plutôt calme. Mais en ce moment, croissance-record oblige, les entreprises ont besoin de main-d'oeuvre qu'il est difficile de satisfaire tout le monde. "Avant, une simple annonce suffisait pour attirer le personnel. Aujourd'hui, il faut aller le chercher", déclare Émilie Ruster-Gonzales, responsable de l'agence "Synergie". En un mois, l'agence a déjà réalisé 50% de son chiffre d'affaires annuel. Et ce n'est pas une exception. Tout le secteur bat des records. En 2021, l'emploi intérimaire a augmenté de 13,5%, un retour au niveau d'avant crise. Après une chute vertigineuse à cause du Covid, ils sont désormais plus de 850 000 intérimaires. Si le secteur du BTP ou de la logistique portent encore le marché, certains métiers sont de plus en plus demandés. TF1 | Reportage T. Jarrion, B. Chastagner