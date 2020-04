Reprise progressive des cours dès le 11 mai : ce qu'en pensent les élèves et les professeurs

Des millions de familles attendaient les annonces d'Emmanuel Macron de ce lundi, notamment celles sur le retour en classe de leurs enfants. Ces derniers reprendront progressivement l'école à partir du 11 mai avec des règles particulières. Pour les étudiants du supérieur, il n'y aura pas de reprise jusqu'à l'été et la date des examens sera précisée ultérieurement. Comment réagissent les élèves, les lycéens, les étudiants, les enseignants et les parents d'élèves ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.