Les républicains : quel avenir pour la droite ?

L'effondrement de la droite classique fait partie des grandes surprises des scrutins européens que les sondeurs n'ont pas vu venir. Les républicains n'ont recueilli que 8,5% des suffrages. Un désastre, une descente aux enfers qui ressemble à celle du Parti socialiste en 2017. Avec un leadership contesté et une ligne politique dénoncée, ces résultats mettent Laurent Wauquiez sur la sellette.