République démocratique du Congo : les forçats du cobalt

À 50 mètres sous terre, c’est la ruée vers l’or bleu. Le cobalt, c’est une fabuleuse richesse souterraine de l’une des régions les plus pauvres du monde. Dans la mine de Kolwezi, en République démocratique du Congo, sous chacune des tentes, il y a un puits, où s'entassent des dizaines d’hommes. Il est impossible d’y venir sans autorisation. Des gardes nous accompagnent au cœur de la mine. Alexis Mutombo, un des dirigeants, est notre guide. Nous le suivons sous une tente blanche. On ne voit même pas le fond du puits, 50 mètres de vide, l’équivalent de 18 étages. Nous ne pouvons pas y aller. La loi l’interdit aux étrangers. Olivier, mineur expérimenté, emmène notre caméra, dans une descente, à la force des bras, sans être attaché. S’y glisser, c’est la mort assurée. Après quelques minutes d'effort, Olivier filme la paroi et commente. Trente mètres de fond, mais les mineurs creusent toujours plus bas pour trouver du minerai de meilleure qualité. TF1 | Reportage F. Litzler, G. Parrot, V. Belgrand-Barbier