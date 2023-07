Un requin surprend les vacanciers en Méditerranée : faut-il avoir peur ?

Avec leur téléphone, les vacanciers incrédules se sont empressés de capturer cette scène rarissime : en pleine journée, un requin bleu d'un 1,50 mètre a surgi samedi près du rivage d'une plage de Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales. Rapidement, les baigneurs ont évacué et immortalisé l'aileron qui s'élevait à la surface de l'eau, avant que l'animal ne reprenne sa route vers le large. Ces images surprenantes ont fait le tour des réseaux sociaux, et sont à retrouver dans le reportage du 13H de TF1 en tête d'article. Le requin s'est rapproché des zones de baignade, sous les yeux d'un sauveteur : "Il est arrivé carrément à dix mètres du bord, c'était assez impressionnant", témoigne dans la vidéo David Simian Mermier, chef de plage. "C'est pour cela que l'on a décidé de mettre le drapeau rouge, pour éviter les mouvements de panique, autant pour la sécurité des vacanciers que celle de l'animal", explique le surveillant. La baignade a ainsi été interdite par précaution, mais il n'y a toutefois aucune raison de s'inquiéter, puisque ces requins ne sont pas dangereux pour les baigneurs. "C'était un requin peau bleu, il est inoffensif pour l'homme et se nourrit essentiellement de poissons et de plantes. Il s'était un peu égaré, c'est pour cela qu'il est rentré dans la zone de baignade", poursuit le sauveteur.