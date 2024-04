Comment La Réunion a mis fin aux attaques de requins

Tous les matins, Bastien Cochonneau et ses équipes sillonnent une partie de la côte ouest de l'Île pour choisir le lieu où se déployer. Ces plongeurs professionnels ont une mission, celle de mesurer la visibilité sous l'eau à l'aide d'un disque relié à un fil de dix mètres. Dans une baie très prisée des surfeurs, les conditions sont trop mauvaises suite aux fortes pluies de la veille. Un peu plus loin, une autre plage réunit cette fois tous les critères. Les plongeurs font alors un rideau de protection, appuyés par des caméras sous-marines. Elles diffusent en direct les images à terre. Ce regard sous l'eau perturbe la zone de chasse du requin et a fait ses preuves. Le coup d'envoi a été donc donné aux écoles de surf et aux baigneurs. Depuis cinq ans, plus aucune attaque n'a été enregistrée. Une confiance retrouvée après une sombre décennie. Aujourd'hui, la sécurisation des plages permet à toute une économie de renaitre. Au début de la crise requin, Clément Lodeho, alors jeune espoir, quitte l'île pour pratiquer à haut niveau dans les Landes. Après des années d'exil, l'ancien champion décide de rentrer. A l'époque, plus aucune école de surf n'existe. Tout est à reconstruire. Quelles sont les autres mesures pour renforcer cette sécurisation des plages ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Barth , M. Alonso, M. Robert