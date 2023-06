Requins : surprenante recrudescence près des côtes

Autour du bateau, on voit, à l'image, un requin-taupe. Son aileron vient même frôler la coque. Nous sommes au large de Trégastel en Bretagne. Il y a quelques jours seulement, à bord du bateau se trouvait Come Bannier, plaisancier. C'est lui qui a filmé les images dans la vidéo en tête de cet article. Des requins, on en voit de plus en plus sur nos côtes. Autre exemple, c'était au large de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. C'était le dimanche 25 juin, la mer était d'huile et des plaisanciers ont filmé un requin pèlerin. Ils ont d'abord vu un aileron avant de découvrir le squale, long de cinq mètres. Guillaume Laurent et Virginie étaient sur leur bateau. À ce moment-là, des plongeurs étaient aussi sur place. Ils ont saisi leur caméra pour filmer le requin. Ludovic Grare, du club subaquatique, était parmi eux. Si on en voit de plus en plus, c'est que la pêche a été réglementée ces dernières années. Les requins se reproduisent donc plus facilement. La température de l'eau y est peut être aussi pour quelque chose. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire, P.F. Watras