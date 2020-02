Réquisition du personnel gréviste des incinérateurs de déchets en Île-de-France : quelles sont les règles ?

Depuis dix jours, la CGT a bloqué tous les incinérateurs d'ordures ménagères d'Île-de-France. Les déchets s'accumulent sur les trottoirs. Lundi 3 février, le préfet de Paris a procédé par arrêté à la réquisition du personnel gréviste. Une mesure exceptionnelle que beaucoup considèrent comme une entrave à leur droit de grève. Quelles sont les règles légales et à qui s'appliquent-elles ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.