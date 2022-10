Réquisitions : qu'est-ce que cela change pour vous ?

Au dépôt de Gennevilliers (Hauts-de-Seine), les camions citernes se succèdent : un départ toutes les cinq minutes. Ce dépôt n’est pas en grève, mais ses stocks de carburants s’amenuisent rapidement. Pourquoi ? Parce qu’il est alimenté par un autre entrepôt, celui de Gravenchon, lui en grève. Un dépôt, désormais, réquisitionné par le gouvernement. L’oléoduc en direction de l’Ile-de-France va donc être remis en marche après 23 jours à l’arrêt. Objectif : expédier de nouveau du carburant vers la région parisienne. Autre dépôt pétrolier réquisitionné, le plus grand de France, celui de Mardyck, à côté de Dunkerque. Cela devrait permettre d’alimenter les stations des Hauts-de-France, région également très touchée par la grève. Des décisions qui pourraient apaiser la situation de pénurie, de manière temporaire. Ce soir, le gouvernement affirme qu’en 24 heures, 7 000 mètres cubes ont déjà été expédiés par oléoducs, soit l’équivalent de 110 000 pleins de voitures. En plus des stocks déjà disponibles, ces réquisitions devront aussi permettre de livrer plus facilement le carburant reçu par importation. TF1 | Reportage L. Kebdani, O. Stammbach