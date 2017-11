C'est la ligne ferroviaire la plus empruntée d'Europe et elle est à l'arrêt depuis ce lundi sur le tronçon de Paris intra-muros. Le RER A, emprunté par un million d'usagers chaque jour ne circule plus suite au déversement de tonnes d'eau et de sable sur les voies entre la Défense et les Champs-Elysées. Cet incident serait dû à un chantier devant le Palais des Congrès de la Porte Maillot.