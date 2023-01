RER à Strasbourg : la colère des voyageurs

"Voyagez en grand", le slogan est aguicheur, mais la promesse semble difficile à tenir. En quatre semaines, le premier RER hors Île-de-France est devenu le cauchemar des voyageurs. "C'est un petit peu compliqué de trouver une place assise et des fois de même rentrer dans le train", raconte une jeune femme. Des trains bondés, retardés ou carrément annulés... Emilie et sa maman sont désormais obligées de prendre la voiture dès 6h, chaque matin, pour trouver la gare et le bon train. "Le train qu'elle prend habituellement a été supprimé ou décalé. Et là, on est obligé de faire un aller-retour de 30 km par jour", explique la mère de famille. Lancé en décembre dernier, le Réseau Express Métropolitain Européen (REME) fait aujourd'hui l'unanimité contre lui. Des 800 trains quotidiens promis par la SNCF, à peine 400 sont sur les rails. "J'ai l'impression qu'on est plutôt passé d'une promesse de choc de l'offre à un choc des nerfs pour les usagers... Sur certaines lignes, c'est très compliqué et c'est purement inacceptable pour nous en tant que région", s'exprime Thibaud Philipps, vice-président (LR) - Transports et mobilités durables de la région Grand Est. Pas suffisamment de conducteurs, organisation défaillante sur les nouvelles lignes et pas assez de voies disponibles à Strasbourg pour accueillir les trains, c'est un grand bazar, selon les associations. "La SNCF, c'est une grande maison. Ça s'organise, ça se prévoit, on fait un plan de circulation. Et donc la SNCF dit non, ce n'est pas possible, il fallait qu'on le voit sur le terrain concrètement que ça ne passait pas. C'est aberrant", déclare François Giordani, président de la FNAUT. TF1 | Reportage P. Vogel, A. Jurquet, L. Claudepierre