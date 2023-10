Israël : le témoignage poignant d'une Française sans nouvelles de sa fille et de sa mère

Peut-on imaginer pire torture ? Ce silence depuis samedi midi, depuis le dernier message vocal de sa fille. Noyah, 13 ans, est alors chez sa grand-mère. Leur kibboutz est attaqué. Galit Dan Jaoui, Franco-israélienne, est alors impuissante, elle-même enfermée dans son abri, dans un kibboutz voisin lui aussi pris d'assaut. Des Palestiniens se trouvent derrière sa porte pendant 20 heures. Jusqu'alors, elle assure avoir toujours éprouvé de la compassion envers eux. "Moi, j'y crois à la paix, mais ce qu'ils ont fait, ce n'est pas humain, c'est cruel. Ce sont des brutes", dit-elle face à notre caméra. Aucune nouvelle non plus de sa nièce de 16 ans, et de son neveu de 12 ans. Des combattants palestiniens ont filmé son enlèvement. "Je demande à la France, qui est l'amie d'Israël, et en même temps qui a des relations avec les Palestiniens, venez-nous aider, SOS", lance-t-elle. Un appel à la négociation, urgent, selon elle, alors qu'elle s'accroche à cet espoir pour sa mère et sa fille. "Je me dis 'au moins elles sont ensemble. J'espère qu'elles sont ensemble". Dans le kibboutz de Nir Oz, il y a des dizaines de morts, et une soixantaine de personnes restent portées disparues. TF1 | E. Lefebvre, F. Maillard. A. Da Costa