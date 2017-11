Caroline et Maureen étaient au Bataclan le soir du 13 novembre 2015. Les deux femmes ont survécu mais ont gardé de profondes séquelles psychologiques de cette soirée. Deux ans après le traumatisme, elles tentent de se reconstruire et d’avancer, notamment via "Life for Paris", une association qui rassemble d’autres survivants. Un choix de résilience, malgré des souvenirs douloureux.