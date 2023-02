Rescapées du séisme : ces familles tentent de survivre

La neige s'est invitée dans leur calvaire. Sans toit depuis maintenant trois jours, parents, enfants et grands- parents partagent une tente de fortune. Il fait moins sept degrés et moins quinze la nuit, ici à Goksun, dans la province de Kahramanmaras en Turquie. "On a très froid, il neige sans cesse. Le soir, à l'intérieur, on est entassé, on ne peut pas tous dormir allongé. Maintenant on attend que l'État nous donne une vraie tente. Certains rescapés ont pu partir dans une autre ville, mais nous on n'a pas les moyens", raconte cette grand-mère, une rescapée. Depuis le séisme, leur maison menace de s'effondrer. Cet enfant de douze ans nous emmène la voir à quelques mètres plus loin. Malgré la fragilité de la maison, son grand-père continue de couper du bois au sous-sol. Il faut chauffer la tente et faire des réserves pour les semaines à venir. Partout autour, on peut voir les restes des habitations qui n'ont pas résisté. Ils ont perdu huit voisins dans la catastrophe, eux, s'efforcent désormais de survivre. TF1 | Reportage S. Chevallereau, R. Reverdy