Comment le réseau de gaz est-il surveillé ?

La piste accidentelle est privilégiée, 48 heures après l'explosion dans la rue Trévise. Les habitants et certains élus mettent en cause la vétusté du réseau de gaz. Chaque année, près de 5 000 incidents sont liés à des fuites. Les conduits installés dans la capitale ont en moyenne 28 ans d'âge et certains sont beaucoup plus anciens. Sont-ils suffisamment entretenus ? Comment sont-ils contrôlés ?