Réseau électrique : pour l'instant, ça tient !

Que ce soit dans la maison ou dans leurs entreprises, ces derniers jours, les Français ont tous fait ce même geste. C'est celui d'augmenter le chauffage, d'où un fort pic de consommation d'électricité. Néanmoins, selon le gestionnaire de réseau RTE, pour le moment, le risque de coupure est écarté. EDF a remis en service vendredi dernier trois réacteurs nucléaires. Ils sont donc aujourd'hui 40 sur 56 à produire de l'électricité à plein régime. Mais pour ne pas épuiser ses réserves trop rapidement, la France compte surtout sur ses voisins, avec de nombreux achats en électricité à l'étranger. Des importations beaucoup plus massives que les années précédentes, voilà aussi pourquoi nous ne sommes pas en alerte. Mais à plus long terme, il y a-t-il un risque de coupure au cœur de l'hiver, en janvier ou février ? Difficile de répondre à la question, car cela dépend de plusieurs choses. D'abord, en cas de vague de froid répétée, l'approvisionnement en énergie sera beaucoup plus tendu. Ça dépend aussi de la consommation des foyers et des entreprises et de la production d'électricité sur le territoire. D'après RTE, d'ici la fin du mois, cinq autres réacteurs nucléaires devraient être remis en service. TF1 | Reportage T. Leproux, S. Hernadez, M. Neboth