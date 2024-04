Réseaux sociaux : aux origines de l'ultra-violence

Trois jours après avoir été agressée devant son collège à Montpellier (Hérault), Samara est sortie du coma mais elle est toujours hospitalisée. Comment ce drame a-t-il pu arriver ? Ses camarades affirment que la jeune fille de 13 ans était victime de harcèlement en ligne, d'un "faux compte" appelé "Ficha". Avec des photos malveillantes, les élèves doivent deviner qui est la personne moquée. En appelant le numéro 30 18, les victimes de ces jeux cruels peuvent trouver une oreille attentive. Cyberharcèlement, incitation à des violences dans la vie réelle, les réseaux sociaux ont pourtant l'obligation de supprimer les contenus illégaux qu'on leur signale. Depuis juillet 2023, la loi impose un âge minimum de 15 ans pour s'inscrire sur les réseaux sociaux, sauf si l'un des deux parents est d'accord. Les plateformes ont un an pour se mettre en conformité. Pour l'instant, il est très facile de mentir sur sa date de naissance et d'avoir accès à des vidéos violentes qui cumulent des milliers de vues. Pour Christine Guimonnet et Iris Naget, professeures au lycée, la violence entre adolescents a aujourd'hui changé d'ampleur. Selon elles, il faut aussi sensibiliser les parents. Il faut que les jeunes prennent conscience que harceler un camarade ou diffuser une photo volée est un délit. TF1 | Reportage D. Sitbon, J.F. Drouillet, C. Abel