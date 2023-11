Réseaux sociaux : derrière la publicité, l'arnaque

Un ensemble de sports qui n’est jamais livré, une paire de baskets dépareillée ou encore un seul écouteur sur deux dans le colis. Toutes ces personnes se sont fait avoir par une publicité frauduleuse, sur les réseaux sociaux et Chloé en fait partie. Ce sont des sites de plus en plus travailles et crédibles avec de nombreux commentaires. Avec le temps, les escrocs se sont perfectionnés. Leurs toutes dernières techniques, utiliser l'intelligence artificielle. Sur une image mise en ligne, ni le pull, ni l'enfant n'existent vraiment, ils ont été créés de toutes pièces par une application, accessible à tous sur Internet. Quelques mots-clés suffisent : enfants, pull de Noël et en quelques minutes, une image apparaît, plus vraie que nature. En cas de doute, Jérôme Notin, directeur général de Cybermalveillance.gouv, propose deux conseils pour vérifier la fiabilité du site avant de commander : vérifier les conditions générales de vente et vérifier que les services après-vente sont effectifs. La majorité des arnaques sont répertoriés sur internet. Dans la plupart des cas, les escrocs sont situés à l'autre bout de la planète, et donc rarement condamnés. TF1 | Reportage L. Cloix, B. Lachat, F. Couturon