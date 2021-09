Réseaux sociaux : des jeux concours qui peuvent vous coûter cher

Sur les réseaux sociaux, entre deux photos, vous pouvez voir passer des jeux concours proposés par des marques ou des influenceurs. L'inscription est très simple. Souvent, il suffit de laisser un commentaire pour participer. Un procédé rapide qui séduit particulièrement les jeunes. Garance da Costa s'inscrit régulièrement à ce genre de concours. “Ça m’est déjà arrivé du coup de gagner un concours il y a quelques années pour remporter cette paire de basket”. Cet été, un message lui annonce qu'elle a remporté un sèche-cheveux dernier cri. “On me demande du coup de mettre mes informations bancaires afin de pouvoir payer une partie des frais de livraison. Je me dis bon, peut-être que c’est comme ça que ça fonctionne. Je ne suis pas hyper experte en web, donc je ne me pose pas trop de questions”. Il s'agit en fait d'une arnaque. Elle n'a jamais reçu le sèche-cheveux. Son compte n'a pas été débité, mais ses coordonnées bancaires sont désormais dans la nature et pourraient être revendues ou piratées. “Je me sens naïve d'être tombée dans le piège aussi facilement. Nous avons fait le test et participé pendant 1h à une trentaine de jeux concours sur Instagram. Très vite, deux comptes suspects entrent en contact avec nous pour nous proposer sobrement de trouver l'amour, en appelant 5 fois un numéro soit disant gratuit. Une technique bien connue de cette experte en cybersécurité. “C'est un numéro surtaxé et lorsque vous allez appeler ce numéro, vous allez être débité d'une somme très importante sur votre facture téléphonique. Comme le réseau social est un réseau par définition ouvert, ils vont vous demander en ami afin de vous emmener dans leurs propres arnaques”. Vous pouvez aussi trouver des conseils sur les réseaux sociaux pour ne pas vous faire avoir, en regardant la chaîne YouTube de Sandoz. Ce passionné d’informatique s'est donné pour mission d'alerter les internautes. Il nous conseille de “toujours vérifier la certification et de toujours prendre en compte le nombre d'abonnés ou le nombre de followers que le compte comporte”. Et surtout, si vous avez le moindre doute : “ne jamais cliquer sur aucun lien et bien évidemment ne jamais donner ses coordonnées personnelles que ce soit la carte bleue ou encore sa pièce d'identité. Si malgré toutes ces précautions, vous êtes victime d’une arnaque sur les réseaux, n'hésitez à porter plainte.