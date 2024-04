Réseaux sociaux : la nouvelle arme des recruteurs

Surfer sur les réseaux sociaux a changé sa vie. Aurélie Prévot tombe par hasard sur une annonce. Il n'y avait pas de CV à remplir pour postuler, il suffit de cliquer. Le lundi d'après, elle commençait à travailler. Un nouveau poste et un cadre de travail plus agréable. L'entreprise Selha cherche une centaine d'ouvriers qualifiés. La campagne sur les réseaux sociaux a démarré il y a un mois. Ils ont reçu 211 candidatures. En tout, 20 salariés viennent de signer un contrat. C'est une méthode plus efficace que les filières classiques. L'opération de recrutement a un coût de 8 000 euros. Dans une autre entreprise, la direction cherchait dix caristes. Internet leur a rapporté 64 candidats, grâce à une annonce. Diffuser les différentes offres sur les réseaux sociaux, c'est la spécialité de la société Seiza. Au total, 400 entreprises font actuellement appel à son service. Mais comment font-ils pour trouver de bons candidats ? En analysant vos comportements sur les réseaux sociaux, lorsque vous consultez un emploi, par exemple. Ils connaissent ainsi vos centres d'intérêts, votre lieu de résidence. Des données précieuses pour vous envoyer des propositions de travail, parfaitement ciblées. TF1 | Reportage L. Romanens, B. Delaubert, H. Riou du Cosquer