Réseaux sociaux : le chantage aux photos intimes

Il suffit de demander et aussitôt ces collégiens nous montrent des photos d’eux nus, stockées sur leur téléphone. Cela s’appelle des nudes, des photos ou des vidéos intimes, parfois pornographiques qu'ils s'échangent en privé. Un phénomène tellement commun qu’au lycée cela ne choque plus personne. “Pendant le confinement, moi, j’ai beaucoup reçu ça. Et ça fait partie maintenant d’une génération”, avoue une adolescente. “Deux personnes qui sont ensembles, en couple, qui s’envoient des nudes parce que c’est comme ça qu’on fait, en ce moment”, affirme un lycéen. Une fois à l’écart du lycée et du groupe, Clément tient un autre discours, celui d’un jeune blessé qui n’a rien vu venir. “J’avais quinze ans à cette époque-là. Et un soir, j’étais loin de ma copine, ça faisait une semaine qu’on ne s’était pas vus. Et on a décidé de s’envoyer des photos de nous de plus en plus déshabillés pour finir tout nus. On a été tous les deux consentants. Trois ou quatre mois après, j’ai rompu avec ma copine. Et ma copine, pour se venger, a envoyé toutes les photos déshabillées que je lui avais envoyées à tous mes amis, à tous ses contacts”, nous raconte-t-il. En une seconde, son intimité lui était arrachée et deux ans après, il peine toujours à tisser des relations avec les autres. “Je suis trahi, violé, je ne me sens pas bien. On se dit qu’on n’aura plus jamais confiance envers une personne. Donc pour être en couple ou autres, c’est très compliqué”, ajoute-t-il. Publier l’intime pour se venger, en Anglais cela s'appelle du “revenge porn”. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en-dessus.