Réseaux sociaux : le nouveau terrain de jeu de l'élection présidentielle

Première émission en direct pour Yannick Jadot sur Twitch, un réseau social plébiscité par les 18-35 ans. Pour le candidat, c'est l'occasion d'apparaître le plus sympathique possible et de défendre son programme. Sur les réseaux sociaux, Jean-Luc Mélenchon est l'un des candidats les plus actifs. Pour la première fois, nous avons suivi les équipes chargées d'inonder la toile pendant une émission télé de leur candidat. Ici, une vingtaine de salariés et de bénévoles découpent des vidéos, rédigent des argumentaires qui seront relayés par des centaines de militants. Internet permet de multiplier les vues, mais aussi d'assurer une communication très contrôlée, sans l'intermédiaire de journalistes. Le candidat Emmanuel Macron l'a bien compris. Les clips, qu'il diffuse toutes les semaines, sont réalisés par un prestataire chargé de mettre en valeur le candidat avec une production très soignée. La campagne en ligne est conçue comme un feuilleton. Au QG d'Emmanuel Macron, les communiquants sont chargés de mettre en ligne des témoignages de Français souvent très favorables. Les témoignages reçus au QG sont triés. Mais il ne faut pas non plus que les ficelles de la communication soient trop apparentes. Dans l'équipe de campagne, une dizaine de personnes sont exclusivement consacrées aux réseaux sociaux. TF1 | Reportage B. Augey - M. Guenegan