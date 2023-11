Réseaux sociaux : l’entraide est dans le pré

Au premier regard, vous vous dites peut-être que François est esseulé sur sa parcelle de colza. Et, bien non ! Il est accompagné d’Agri-Bot, une intelligence artificielle adaptée aux agriculteurs français. François y a accès parce qu’il est inscrit farmr.co, une plateforme gratuite. Créé en Picardie il y a quatre ans, ce réseau social, semblable à Facebook, est réservé aux agriculteurs. Ils partagent leur quotidien, ils trouvent des bons plans, ont aussi accès à des vidéos, de témoignages. L’objectif de ses fondateurs, c’est de lutter contre l’isolement, créer des liens entre leurs 11 000 membres. L’outil le plus utilisé de l’appli, c’est une carte qui recense tous les agriculteurs inscrits dans le pays. Et elle a été précieuse pour Armelle. À 22 ans, elle va bientôt reprendre la ferme de ses parents, mais avant, elle voulait discuter avec d’autres éleveurs de l’Oise, comme Mathieu, glaner des conseils. Le virtuel a donc permis cette rencontre réelle. TF1 | Reportage Q. Fichet, Q. Danjou