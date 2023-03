Réseaux sociaux: nouvelle arme de vente

Il y a certaines marques, que seuls les plus jeunes semblent connaître. Comment expliquer cette différence entre les générations ? Voilà la raison, ces marques utilisent uniquement les réseaux sociaux pour promouvoir leurs produits. On appelle ça le "marketing d'influence" et il inonde Internet. Parmi les marques les plus présentes sur les réseaux, Air-up, la seule qui a accepté de nous recevoir. La jeune entreprise allemande a conçu des gourdes. Grâce à des capsules odorantes, elles vous font croire que l'eau que vous buvez est aromatisée. Ce n'est pas la seule innovation, Air-up a décidé d'ignorer complètement la publicité traditionnelle. Pas de panneaux d'affichage, ni spots télévisés, elle n'est présente que sur les réseaux sociaux. Chaque mois, ils rémunèrent entre 50 et 150 youtubeurs pour présenter leurs produits. Combien coûtent ces partenariats ? La société a refusé de nous le dire. Seuls certains youtubeurs peu connus, nous ont confiées avoir touché 4 000 euros pour une courte présentation. Léonard a aussi travaillé avec la marque de gourde. Suivi par un million de personnes, il poste régulièrement des vidéos de voyages. TF1 | Reportage L. Kebdani, M. Pannetrat, M. Kouho