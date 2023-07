Réseaux sociaux : peut-on les bloquer ?

Couper l'accès aux réseaux sociaux est-il possible techniquement ? Oui, des pays le font déjà, notamment l'Iran et la Chine. Là-bas, Twitter et Facebook sont tout simplement interdits. Quant à notre pays, il ne souhaite que des mesures temporaires. Quelles sont alors les pistes envisagées ? Quand vous vous connectez avec votre ordinateur et votre smartphone, vous utilisez des noms de domaine, des adresses sur le Web. Pour les désactiver, il faudrait demander aux fournisseurs d'accès Internet de les bloquer. Mais des problèmes existent selon Fabrice Epelboin, expert des réseaux sociaux. De plus, la loi n'autorise pas le blocage des réseaux sociaux. Il faudrait la modifier. Et c'est l'un des objectifs du gouvernement. L'autre piste est de faire interdire certains hashtags et contraindre les applications à désactiver des fonctionnalités. Sur le réseau Snapchat, les émeutiers se sont servis d'une carte en ligne pour voir en temps réel les lieux d'affrontement. Un projet de loi pourrait bientôt restreindre son utilisation. Mais en attendant, quelles peuvent être les réponses judiciaires ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Cressens, M. Perrot, T. Leroy