Réseaux Sociaux : comment travaillent les modérateurs ?

Les modérateurs traquent les contenus illégaux, les propos racistes ou encore les messages "douteux" sur les réseaux sociaux. Facebook en emploie 30 000 dans le monde, et Google 10 000. Pour juger si un contenu signalé doit être retiré ou non, ces contrôleurs se heurtent à certaines difficultés, notamment les problèmes culturels, mais aussi la quantité astronomique de données à traiter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.