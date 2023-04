Réseaux sociaux : trop belle la vie ?

Sur les réseaux sociaux, nos vies défilent et tout y est toujours beau. Des vacances idylliques sur une plage de rêve, des souvenirs de famille bien évidemment parfaits, des caviars et des articles de luxe sur une piste de ski, comme c'était la chose la plus normale au monde. À nos anniversaires filmés sous tous les angles. Tout le monde est forcément heureux. Nous prenons des milliards de photos. Deux mille milliards de photos ont été prises à l'échelle mondiale en 2022, soit 57 246 photos par seconde. Un réflexe, comme un écran entre nous et la réalité. Sur la photo dans le reportage de TF1 ci-dessus, le basketteur Lebron James s'apprête à marquer le panier qui le fera entrer dans l'histoire, comme le meilleur marqueur de tous les temps de la NBA. Mais les spectateurs ne le regardent pas vraiment. Puis il y a ce cliché parfait, celui d'un moment unique. Le voyage d'une vie dans la ville de l'amour. Derrière cette image idéale se trouve la réalité. Il y a peu de places pour ces coulisses. Parmi les 300 000 photos postées chaque jour sur Instagram. Ce culte de la photo parfaite peut-il avoir des conséquences ? Oui, selon les psychologues, qui l'ont même donné un nom : le syndrome Instagram. Ce syndrome, Kim Britt, une jeune Suissesse, en a été victime. Elle se comparait constamment aux corps retouchés qu'elle voyait jusqu'à la dépression. Aujourd'hui, sortie d'affaire, elle combat ce culte de la beauté. Sur Instagram, elle montre à quel point il est facile de tricher. Et la triche peut aller encore plus loin en trafiquant le décor. En quelques clics, une salle de bain banale devient luxueuse. D'autres influenceuses préfèrent s'amuser de ce phénomène. À l'image de cette Australienne, aux 9,5 millions d'abonnés, qui caricature ces clichés qui nous font tant rêver. Et finalement, entre ces vidéos parfaites et parodies, c'est sûrement ces dernières qui nous ressemblent le plus. TF1 | Reportage O. Lévesque, B. Hacala, A. Dubail