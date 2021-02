Réseaux sociaux : un bon moyen de parler aux jeunes ?

Comment sensibiliser les jeunes encore et encore aux gestes barrières ? Cette question, l’Élysée se l’est posée. La réponse est inédite sur la forme comme sur le fond. Début février, l’Élysée contacte donc McFly et Carlito, connus pour leurs vidéos humoristiques et leur public plutôt jeune. Dans son message, Emmanuel Macron leur demande de promouvoir les gestes barrières par un clip. "Faites cette vidéo toute simple. Et si vous avez dix millions de vues. je prends un engagement, vous venez tourner à l’Élysée", déclare le président de la République, dans une vidéo adressée aux deux stars de YouTube. Pourtant, les réactions suscitées ne sont ni unanimes ni naïves. Justement, une sénior commente : “Les gestes barrières, il faut les avoir dans la tête. Donc, si ça les rappelle aux jeunes, tant mieux !". "J'ai l'impression qu'il pense plus aux futures présidentielles, pour avoir les voix des jeunes", lâche une jeune femme. La vidéo a déjà dépassé les 7 millions de vues. Elle devrait vite atteindre les 10 millions. Elle aura donc une suite, mais cette fois, elle sera tournée à l’Élysée.