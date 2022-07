Réservations de dernière minute : une bonne affaire ?

Ils ne savaient pas où partir il y a encore quinze jours. Finalement, la famille Torel pose ses valises en Bretagne. Ils ont trouvé leur bonheur, au dernier moment, sur un site de location entre particuliers, malgré un choix restreint. Une maison à dix minutes de la mer, à 500 euros la semaine. Réserver en dernière minute : une stratégie payante. Pour leur séjour de deux semaines, ils ont bénéficié d’une réduction de 100 euros. Une bonne surprise d’autant que nos compatriotes ont un budget particulièrement serré pour cet été. Avec 64% qui ont prévu de moins dépenser que l’an dernier. La bonne affaire de la famille Torel n’est pas due au hasard. Pour trouver des offres à prix cassé de dernière minute, privilégiez la location auprès d’un particulier. Évitez les grandes plateformes et les hôtels. Parmi toutes les promotions affichées sur Internet, il faut faire le tri. Le camping est aussi une autre solution abordable de dernière minute. On en compte plus de 8 000 dans notre pays, soit un tiers du maillage européen. Il reste donc de la place partout, y compris dans les zones les plus touristiques comme le Var, la Côte-Ouest, ou la Bretagne. Comptez 700 euros la semaine en moyenne, pour la location d’un mobil home en famille. Vous trouverez des disponibilités même pour la semaine prochaine. TF1 | Reportage L. Attal, T. Fribourg, J.P. Héquette