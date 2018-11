Réserve Cousteau, le paradis des plongeurs

Les îlets Pigeon se trouvent à quelques centaines de mètres de la côte sud-ouest de la Guadeloupe. Célèbre dans le monde entier, le site abrite une faune sous-marine exceptionnelle qui avait séduit dès les années soixante le célèbre commandant Cousteau. C'est l’un des sites les plus fréquentés au monde avec 150 000 plongées par an. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.