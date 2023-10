Réserve de gaz : faudra-t-il faire des économies cet hiver ?

Aurons-nous du gaz cet hiver ? La réponse est oui. Oubliez les inquiétudes de l'année 2022, nos stocks sont pratiquement pleins et ceux, plusieurs semaines en amont des objectifs européens. Nous avons de quoi passer l'hiver au chaud, même le plus rude. Sur le seul site de Saint-Élier (Eure), l'équivalent de 600 000 piscines olympiques est emmagasiné. Le gaz est stocké sous le sol, et tout passe par des petits tuyaux de dix centimètres de diamètre seulement. À 400 mètres sous terre, le gaz est injecté dans une couche de roches poreuses et chasse l'eau naturellement présente dans le sous-sol. Quand la demande augmente en hiver, il n'a plus qu'à regagner le réseau de distribution par des conduits. Pour atteindre un tel niveau de stockage en pleine crise du gaz, il a fallu trouver de nouveaux partenaires. Notre gaz vient de Norvège, d'Algérie et de l'Azerbaïdjan par gazoduc, mais aussi, de plus en plus, par voie maritime. Certains bateaux transportent le gaz à l'état liquide, il s'agit du fameux GNL. Les États-Unis, la Norvège, l'Algérie et le Qatar sont nos principaux fournisseurs. Tout cela à un prix bien plus élevé que le gaz russe. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Beringer, X. Boucher, H. Massiot