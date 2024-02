Résidence squattée à Marseille : l'impuissance des habitants

Khalida n'arrive plus à dormir la nuit. Cette locataire a été victime d'une tentative de cambriolage, il y a quelques semaines. Pareil pour une de ses voisines qui a filmé la scène. C'est devenu le quotidien de ces riverains. Depuis plusieurs mois, ils font face à plusieurs groupes de squatteurs. Voitures cassées et pièces volées dans le parking souterrain, ascenseurs et tableaux électriques vandalisés, les 300 locataires d'une résidence privée des quartiers nord constatent de plus en plus de dégradations dans les parties communes. Les locataires effectuent des rondes chaque soir pour surveiller les appartements vides. Suite à une quarantaine de plaintes déposées par les résidents et l'entreprise de gestion locative, les policiers interviennent régulièrement. Ils ont interpellé un individu il y a deux semaines. De son côté, le gestionnaire a commandé une vingtaine de portes blindées. Dans un communiqué, le syndic assure procéder au plus vite, aux remplacements des portes, des extincteurs, des ascenseurs dégradés. Les habitants, eux, veulent tous déménager. TF1 | Reportage P. Lefrançois, H.P. Amar