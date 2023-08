Résidences secondaires : les propriétaires sont souvent... des locaux !

Quand Luc Domin, quitte son domicile pour sa résidence secondaire à Carnac (Morbihan), il a le choix entre la voiture ou le vélo. Cette acquisition lui permet d'accueillir toute sa famille durant les congés. Une situation qui n'est pas un cas isolé. La ville de Carnac compte 70 % de résidences secondaires. Mais alors, qui en sont les propriétaires ? Elles sont occupées pour moitié par des Bretons. Un chiffre représentatif à l'échelle de toute la région Bretagne. Les résidences secondaires appartiennent à 51 % à des locaux et à des habitants du pays nantais. Grâce aux Bretons, ces habitations sont ouvertes plus régulièrement. Un atout pour cette commune qui vit toutes les saisons. "Vous avez des résidences secondaires aussi bien en appartement qu'en villa historique. Derrière vous avez toute l'économie qui fonctionne avec. Je parle surtout des artisans, des commerces, bien sûr", explique Pascal Le Jean, adjoint au maire (SE) de Carnac (Morbihan). Contrairement aux idées reçues en Bretagne, les habitants de la région parisienne arrivent loin derrière avec 30 % de maisons de vacances occupées. La Bretagne reflète bien la situation de la France. Au niveau national, près de deux tiers des propriétaires des résidences secondaires vivent à moins de 3 heures de route. Une exception demeure sur le littoral méditerranéen, où la moitié des résidents viennent des régions beaucoup plus éloignées. TF1 | Reportage L. Barbier, C. David