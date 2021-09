Résidences secondaires : pourquoi le marché explose

Une résidence secondaire face à la mer à Villers-sur-Mer dans le Calvados, cela fait rêver, mais faut-il nécessairement gagner beaucoup d'argent ? Nous vous avons posé la question. "Déjà, honnêtement, c'est une question de moyens", répond un senior. "Les gens assez aisés quand même, parce que les prix ont bien augmenté", ajoute une dame. C'est pourtant faux. Selon l'Insee, chez les propriétaires, deux tiers des foyers gagnent moins de 6 000 euros par mois. Anne et Jean-Jacques ont investi à Bray-Dunes dans le Nord il y a 10 ans et il a fallu faire des choix. "Plus de voyage, plus de dépenses inutiles, on a tout misé sur cette façon de vivre", témoigne le couple. À Villers-sur-Mer, la beauté des grandes villas attire du monde et des acheteurs. Cela ne facilite pas la vie des habitants. "Je regarde encore un peu les agences immobilières, ça ne baisse pas, ça progresse toujours un peu", senior. Et c'est vrai. Dans l'agence Orpi Agemarine, les biens se vendent parfois en moins de 48 heures. En France, un logement sur dix est une résidence secondaire. Sur les trois dernières années, les prix n'ont cessé d'augmenter sur le littoral et cela s'est accentué avec la crise sanitaire. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les petites résidences secondaires sont les plus prisées. Comptez tout de même 146 000 euros pour ce bien, le prix pour devenir propriétaire d'une résidence secondaire.