Résidences secondaires surtaxées : quelles conséquences ?

Dans les ruelles de Guéthary au Pays basque, voici l’appartement de Frédéric Bischoff, une résidence secondaire louée de manière saisonnière et surtaxée par la commune. Frédéric Bischoff paie 60% de plus sur la part perçue par la commune. Guéthary, 1 300 habitants, compte 52% de résidences secondaires. Pour tenter de retrouver des habitants à l’année, depuis 2017, la commune majore la taxe d’habitation de 60% sur les résidences secondaires. Mais la mesure ne rapporte que 60 000 euros par an et semble n’avoir aucun effet sur les propriétaires. Et les prix continuent de s’envoler. Il faut compter 12 000 à 20 000 euros le mètre carré. Même les commerçants sont partagés. Partout sur la côte basque, la colère grandit. À Bidart, commune voisine, les habitants doivent parfois s’exiler. Les partis politiques locaux réclament des mesures fiscales encore plus drastiques et une nouvelle augmentation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. TF1 | Reportage V. David, D. Bertaud